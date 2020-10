Covid Napoli, chiude il ristorante Il Ciottolo

Arriva il momento, anche Il Ciottolo abbassa le serrande - scrive il locale in un post su Facebook -, mettendo in cassa integrazione 27 famiglie! La riapertura è da destinarsi, finché non ci sarà qualche decreto che ci mette in condizione di ritornare a lavorare"

Il ristorante di Napoli Il Ciottolo chiude fino "data da destinarsi, finché non ci sarà qualche decreto che ci mette in condizione di ritornare a lavorare". Lo scrive su Facebook lo stesso locale, storico bar-cornetteria di via Marina e meta della movida, precisando che saranno "messe in cassa integrazione 27 famiglie". La decisione è stata presa dopo l'entrata in vigore delle chiusure notturne in Campania dovute all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA)