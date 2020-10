Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il governatore: "Ricordo che la Campania ha 15-16mila medici in meno rispetto ad altre regioni con minore popolazione, abbiamo la metà delle terapie intensive delle Regioni del nord, anche per colpa della Campania, ma non le organizzi in due mesi"

"Arcuri parla di ritardi? C'è una situazione molto differenziata da Regione a Regione, noi non abbiamo ritardi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca a "Che tempo che fa" su Raitre.

Intanto, in Campania ieri si sono registrati 1.376 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:36 - Torre del Greco, sindaco annuncia quattro nuovi casi positivi

Quattro nuovi casi di positività al Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). Cresce ancora il numero dei contagi nella città vesuviana, che tocca quota 65 casi ancora attivi. Il dato, che si riferisce alla serata di ieri, è stato fornito dal sindaco Giovanni Palomba, a capo del Centro operativo comunale, convocato in seduta permanente ormai da 216 giorni. Il primo cittadino, sentiti i responsabili dell'Asl Napoli 3 Sud e l'unità di crisi regionale, ha spiegato inoltre che dei 65 cittadini ad oggi positivi al Coronavirus, cinque sono costretti all'ospedalizzazione.



7:30 - Asia Napoli, 100 dipendenti positivi

Sono 100 i dipendenti di Asia Napoli positivi al Covid-19. Questo è quanto comunica la stessa azienda di igiene della città evidenziando che "fortunatamente, nessun lavoratore presenta una gravità della malattia tale da richiedere terapie intensive e gli ospedalizzati sono poche unità". L'assenza dal lavoro di 100 dipendenti "si protrarrà per settimane, con una ricaduta negativa importante sui livelli di servizio che la città richiede".

7:24 - Vincenzo De Luca: "Campania non in ritardo ma combattiamo a mani nude"

"Arcuri parla di ritardi? C'è una situazione molto differenziata da Regione a Regione, noi non abbiamo ritardi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca a "Che tempo che fa" su Raitre. "Ricordo che la Campania ha 15-16mila medici in meno rispetto ad altre regioni con minore popolazione, abbiamo la metà delle terapie intensive delle Regioni del nord, anche per colpa della Campania, ma non le organizzi in due mesi. Noi stiamo combattendo a mani nude e quando fai le terapie intensive devi fare i conti con il personale che hai". De Luca commentando le proteste dei genitori e gli attacchi del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha detto "In Italia da maggio abbiamo aperto tutto e la Campania è più fragile perché ha densità abitativa più alta d'Italia e nell'area metropolitana di Napoli la più alta d'Europa. Quindi per salvarci dobbiamo decidere in maniera più rigorosa. Ci sono decisioni nazionali e del ministero che valgono per tutti, ma meno male che c'è l'autonomia regionale che spesso salva tanti territori. Ora mi aspetto decisioni più rapide da parte del governo, vedo il ripetersi di riunioni, cabine di regia, comitati: se nominiamo il commissario Arcuri per l'emergenza covid per me le decisioni vanno prese in un'ora non in una settimana. Abbiamo dato indicazioni da una settimana sui medici e gli infermieri che ci servono non è arrivato nulla".

7:22 - Troppi positivi, sindaco sannita chiude scuole infanzia

Il boom di contagi di Covid-19 a Moiano, in provincia di Benevento, ha indotto il sindaco Giacomo Buonanno a emanare un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura delle scuole dell'infanzia pubblica e privata fino al prossimo 24 ottobre.

7:19 - 72 contagi a Ercolano, sos del sindaco

C'è apprensione a Ercolano (Napoli) per l'aumento di contagi da Covid-19. Al momento, secondo quanto rende noto in un video il sindaco, Ciro Buonajuto, sono 72 i casi positivi registrati in città.

7:15 - 70 positivi in casa suore nel Napoletano

Sono settanta i positivi al Coronavirus tra operatori e suore nella Casa di riposo Suore di Carità in via San Martino a San Giorgio a Cremano (Napoli): ne dà notizia il sindaco, Giorgio Zinno, che in queste ore segue da vicino l'evolversi della vicenda ed è in stretto contatto con l'Asl per organizzare sostegno ai contagiati. Sono stati tracciati tutti i contatti delle 63 suore risultate positive, e tra questi contatti sono emersi anche alcuni casi di operatori che lavorano nella struttura.