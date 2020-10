Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Inoltre, in tutti gli uffici pubblici della regione, tranne quelli impegnati in servizi pubblici di emergenza o essenziali come quelli sanitari, l'ingresso al lavoro avverrà lunedì e martedì prossimi in forme scaglionate per ordine alfabetico

7:34 - Vincenzo De Luca: "Oltre l'8% i tamponi positivi"

I tamponi positivi registrati in Campania sono stati 1.127 su 13.780, pari all'8,1 %. Lo ricorda il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riportando i dati dell'Unità di crisi. "Per quanto riguarda il mondo della scuola, ecco i dati riferiti a Napoli e Caserta: Asl Napoli 1: contagiati 120 tra alunni e docenti. Asl Napoli 2: contagiati 110 tra alunni e docenti. Asl Napoli 3: contagiati 200 alunni e 50 docenti, con circa 70 casi connessi. Asl Caserta: contagiati 61 tra alunni e docenti. Decine di questi contagi sono contatti diretti, e sono stati rintracciati attraverso il contact tracing", ricorda De Luca che nell'ordinanza con cui sospende le attività didattiche in presenza sottolinea proprio l'elevato numero di contagi registrato nel mondo della scuola.

7:29 - Ingressi scaglionati in uffici pubblici della Campania

In tutti gli uffici pubblici della Campania, tranne quelli impegnati in servizi pubblici di emergenza o essenziali come quelli sanitari, l'ingresso al lavoro avverrà lunedì e martedì prossimi in forme scaglionate per ordine alfabetico. Lo prevede la nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che raccomanda "di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, per evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti". In attesa che ciascun ente si organizzi, l'ordinanza prevede che il personale con iniziale del cognome tra la A e la D entri al lavoro tra le 7:30 e le 8:30; per i cognomi con iniziali E-O ingresso nella fascia oraria 8:30-9:30; per le iniziali P-Z arrivo tra le ore 9:30 e le 10:30, adeguando di conseguenza gli orari di uscita.

7:24 - Asl Na3, sospesi interventi non urgenti

Nuove disposizioni per i ricoveri negli ospedali dell'Asl Napoli 3 Sud. Sono quelle firmate in serata dal direttore generale Gennaro Sosto, dal direttore sanitario aziendale Gaetano D'Onofrio e dal direttore amministrativo aziendale Esposito. ''Concretamente alle disposizioni della unità di crisi regionale - si legge nel documento - a far data dal 16 ottobre 2020 sospensione fino a nuovo ordine di tutti i ricoveri programmati sia medici che chirurgici, garantendo soltanto i ricoveri d'urgenza 'non differibili' ed i ricoverati dei pazienti oncologici ed onco-ematoligi medici e chirurghi''. ''Per il solo ospedale Maresca di Torre del Greco - si legge ancora - i pazienti attualmente ricoverati nel reparti di Ortopedia, Chirurgia e Medicina generale dovranno essere dimessi a domicilio se ne sussistono le condizioni cliniche; quelli non dimissibili trasferiti, previo accordo telefonico, presso le case di cura private accreditate insistenti sul territorio della nostra azienda, le quali, contattate per le vie brevi, hanno espresso la propria disponibilità''.

7:18 - In Campania vietati anche i cortei funebri

Le nuove restrizioni anti Covid-19 contenute nell'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, includono anche il divieto per i cortei funebri e le riunioni in presenza di organi collegiali scolastici, nonché per l'elezione di questi ultimi. Fino al 30 ottobre solo didattica a distanza per le scuole primarie e secondarie; per gli asili sono sospese l'attività didattica ed educativa "ove incompatibili con lo svolgimento da remoto".