Covid, ancora proteste ad Arzano: traffico bloccato

Ancora un sit it di protesta oggi ad Arzano, nel Napoletano, contro la decisione dei commissari prefettizi di adottare misure più stringenti per contrastare il contagio da Covid. Alcune decine di persone hanno bloccato il traffico lungo la circonvallazione esterna di Napoli, con pesanti ricadute in tutta la zona. Adesso i manifestanti hanno liberato la Circumvallazione, concentrandosi tutti dinanzi alla strada che conduce al centro cittadino. Chiedono l'immediata revoca del provvedimento emesso nei giorni scorsi perché, dicono, numerose attività commerciali sono già allo stremo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Protesta dei conducenti bus trasporto alunni

Non solo. Anche i conducenti dei bus gialli dedicati al trasporto scolastico stanno protestando sul lungomare di Napoli diretti alla sede della Regione Campania per sollecitare un aiuto economico dopo il blocco delle attività del mondo della scuola deciso dal governatore, Vincenzo De Luca, per l'aumento dei contagi Covid. Il corteo - una lunga scia gialla che si è mossa dalla zona di Fuorigrotta - è controllato dalle forze dell’ordine.