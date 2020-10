Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il presidente della Regione modifica così la sua ordinanza sulla didattica a distanza per le scuole, che resta obbligatoria fino al 30 ottobre per le primarie e le secondarie

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 1.261 nuovi casi.

8:27 - Vincenzo De Luca: "Consentite lezioni in presenza per gli asili"

"Su richiesta dei sindaci pervenuta all'Unità di Crisi attraverso l'Anci, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0-6 anni". Il presidente della Regione Vincenzo De Luca modifica così la sua ordinanza sulla didattica a distanza per le scuole, che resta obbligatoria fino al 30 ottobre per le primarie e le secondarie.