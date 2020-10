Covid, senza mascherina per strada a Napoli dà nome falso: denunciata

La 28enne oltre che multata per 400 euro è stata anche denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale

A Marano (Napoli) una donna è stata sorpresa a passeggiare senza mascherina ed è stata fermata dai carabinieri, che stavano effettuando una serie di controlli per il rispetto delle normative anti covid (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA). La 28enne ha tentato di eludere i controlli dando un falso nome ma i carabinieri se ne sono accorti: hanno verificato tramite i terminali che si collegano all'anagrafe del Comune che nome e cognome forniti erano associati alla foto di una donna diversa rispetto alla ragazza che avevano davanti. La 28enne quindi oltre che multata per 400 euro è stata anche denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale.

I controlli nel Napoletano

A Mugnano invece è stato sanzionato il titolare di un centro scommesse in corso Italia che non misurava la temperatura agli avventori. Sanzionate anche sette persone che erano davanti al centro perché non indossavano la mascherina. A Casoria, poi, sanzionate altre sei persone che passeggiavano senza indossare la

mascherina prevista.