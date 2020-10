Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in direttan

Era stata resa necessaria la chiusura per tre giorni di tutti gli istituti in seguito al contagio di un istruttore di palestra

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 633 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:25 -Covid: riapertura parziale per le scuole di Baronissi

Riaprono parzialmente le scuole del comune di Baronissi, in provincia di Salerno, dove si era resa necessaria la chiusura per tre giorni di tutti gli istituti in seguito al contagio di un istruttore di palestra. Dalla ricostruzione dei contatti stretti, infatti, era emersa la presenza di diversi studenti e scolari. Il sindaco Gianfranco Valiante aveva, quindi, ordinato la chiusura delle scuole fino a mercoledì scorso, salvo poi confermare la decisione soltanto per le classi nelle quali vi erano alunni che erano ancora in attesa di ricevere l'esito del tampone. Ieri sera il nuovo provvedimento: da oggi riaprirà la scuola media Villari, eccezion fatta per le classi I A, I D, II F che sono state messe in quarantena dall'Asl; per le classi II D e III A, invece, è stata confermata la didattica a distanza in attesa dei risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti alcuni alunni.