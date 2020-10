Coronavirus, 3 morti in Irpinia: scuole chiuse e mini lockdown a Lauro

Tre vittime in meno di 24 ore e uffici comunali di Avellino chiusi, come alcune scuole in tutta la provincia e il sindaco di Lauro che decide di mettere in semilockdown il suo comune per evitare altri contagi. Questa è la situazione in Irpinia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Le vittime

Le vittime, decedute ieri nell'ospedale di Avellino, sono una donna di 81 anni di Avellino, un 87enne di Avella e un 68enne di Cervinara: erano stati ricoverati tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Tutti avevano altre patologie, ma il virus ha complicato le loro condizioni.

Sanificazione scuole

Inoltre, saranno eseguite anche alcune sanificazioni in diverse scuole. Ad Ariano Irpino, la prima zona rossa della Campania a marzo scorso, si vuole scongiurare una seconda ondata e dopo la positività di uno studente del liceo Parzanese, tutti gli alunni e i docenti in isolamento da qualche giorno oggi si sottoporranno al tampone in modalità drive in. Fino al 20 ottobre dovranno osservare la quarantena. Fino a mercoledì lezioni in presenza sospese a Grottaminarda e a Caposele. Riapre la scuola dell'infanzia di Forino, ma niente lezioni a Baiano, Venticano e Villamaina. A Lauro, il sindaco Antonio Bossone, che nella primavera scorsa dopo la scoperta di un focolaio aveva adottato restrizioni severissime, ha pronta l'ordinanza che dovrebbe limitare gli orari dei negozi e impone la chiusura delle scuole.