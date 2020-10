Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ne ha dato notizia lo stesso parrocco in seguito a un tampone di controllo effettuato "nonostante tutte le precauzioni sempre prese in chiesa, durante la messa e altrove"

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 662 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:38 - Sacerdote positivo, chiesa chiusa a Ercolano

Sacerdote positivo al Coronavirus e chiesa chiusa ai fedeli. A Ercolano il parroco del Sacro Cuore di Gesù, Marco Ricci, ne dà notizia sulla pagina Facebook della sua positività in seguito a un tampone di controllo effettuato ''nonostante tutte le precauzioni sempre prese in chiesa, durante la messa e altrove''. Intanto, ci sono buone notizie sulle condizioni di salute degli anziani ospiti della casa di riposo privata 'Pio XII' a Portici (Napoli) dove nei giorni scorsi si sono registrati 57 positivi al covid. ''Gli ospiti negativi al Covid sono in buone condizioni generali", ha fatto sapere il sindaco, Vincenzo Cuomo.

7:31 - Salerno, sindaco negativo anche al secondo tampone

Anche il secondo tampone conferma che il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è negativo al Covid-19. Napoli, dopo che un collaboratore della sua segreteria era risultato positivo al Coronavirus, si era posto immediatamente in isolamento cautelare. Tanto il primo quanto il secondo tampone hanno escluso il contagio. Pertanto il sindaco di Salerno tornerà a svolgere a pieno regime i suoi compiti istituzionali comunque esercitati, nel periodo d'isolamento, a distanza. Anche il collaboratore del sindaco, risultato positivo, è in buona salute e continua a rispettare il protocollo sanitario del caso.