Nubifragio a Napoli oggi, crolla gazebo alla Pignasecca

A causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta a Napoli poco dopo le 12.30, una tettoia o veranda è crollata invadendo di detriti pericolosi un tratto di via Pignasecca, nel quartiere Montesanto, sede di un mercatino rionale molto frequentato. Per fortuna non si registrano feriti dato che in quel momento, sotto il violento acquazzone, non c'era nessuno in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. (ALLERTA ARANCIONE IN SETTE REGIONI - LE PREVISIONI METEO IN CAMPANIA - LE FOTO)