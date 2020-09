Bimbo ucciso a Cardito: chiesto l’ergastolo per madre e patrigno

La procura ha chiesto l’ergastolo per Tony Badre e Valentina Casa nel processo in corso davanti alla terza Corte d’Assise del Tribunale di Napoli sulla morte di Giuseppe, bimbo di 7 anni ucciso di botte il 27 gennaio 2019 a Cardito, nel Napoletano. Per i due, patrigno e madre della vittima, i sostituti procuratori di Napoli Nord Paola Izzo e Fabio Sozio hanno chiesto inoltre l’isolamento diurno per 18 mesi e tutte le pene accessorie.

Le accuse

Badre, 25 anni, ex compagno della madre del piccolo, è accusato di omicidio volontario, del tentato omicidio della sorellina di Giuseppe e di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla crudeltà e dai futili motivi, dalla minorata difesa e dall'abuso delle relazioni domestiche, circostanza questa che riguarda Giuseppe e le sue due sorelline. Valentina Casa, invece, risponde sul profilo omissivo di tutti i capi d'accusa.

La tragedia di Cardito

Il piccolo Giuseppe fu trovato morto all’interno di un’abitazione in via Marconi il 27 gennaio 2019, a Cardito, in provincia di Napoli. La sorellina, invece, fu ricoverata d’urgenza al nosocomio pediatrico Santobono poiché aveva il volto completamente tumefatto. La piccola, secondo i medici che la visitarono, sebbene non fosse in pericolo di vita era "affetta da trauma cranio-facciale e contusioni multiple per il corpo da percosse". Dopo un lungo interrogatorio e una serie d’indagini, il padre allora 24enne fu fermato il 28 gennaio con l’accusa di omicidio. Le dichiarazioni della bimba di 8 anni furono determinati per procedere con il capo d’imputazione: fu infatti lei a spiegare che a picchiarli era stato proprio il compagno della madre.