Il ministro Bonafede ripristina il 41 bis per Pasquale Zagaria

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, accogliendo le proposte espresse dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha firmato oggi pomeriggio il decreto con il quale viene ripristinata l'applicazione del regime speciale previsto dall'art.41 bis dell'Ordinamento Penitenziario nei confronti di Pasquale Zagaria (LA SCARCERAZIONE).

Zagaria in carcere a Opera

Da questa mattina Zagaria si trova nella Casa di reclusione di Milano Opera, con provvedimento firmato dal magistrato di sorveglianza di Brescia, competente per territorio. L'istituto è stato individuato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, come previsto dal decreto-legge n. 29/2020 approvato dal Consiglio dei Ministri nel maggio scorso, che consente al Dap di comunicare alla magistratura di sorveglianza l'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato può scontare la pena con l'adeguata assistenza sanitaria.