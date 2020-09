Ragazza morta a Caivano, Arcigay: "Minacciata di morte dalla famiglia"

Così Daniela Falanga, presidente dell'Arcigay di Napoli, dopo aver incontrato Ciro, il compagno di Maria Paola: “Quello che è successo l'altra notte era qualcosa che in qualche modo si aspettavano. Lei aveva il desiderio di parlare con la propria famiglia ma ha subito solamente minacce di morte”

"Ho parlato con Ciro e mi ha descritto una situazione di grande negazione con i due ragazzi minacciati di morte ripetutamente. Quello che è successo l'altra notte era qualcosa che in qualche modo si aspettavano". A dirlo è Daniela Falanga, presidente dell'Arcigay di Napoli, che ha fatto visita in ospedale a Ciro, il compagno trans di Maria Paola Gaglione, la 18enne morta dopo essere stata sbalzata dallo scooter speraonato dal fratello della giovane, Michele, che non avrebbe mai accettato la relazione della sorella. (LA VICENDA)

“Voleva parlare ma ha ricevuto solo minacce di morte” leggi anche Napoli, sperona e uccide sorella perché aveva compagno trans Maria Paola, spiega ancora Falanga, "aveva il desiderio di parlare con la propria famiglia ma ha subito solamente minacce di morte. È una situazione devastante per tutti - ha proseguito -. Ciro non sta bene, sta vivendo una situazione drammatica. Per fortuna ha la madre che gli è vicino ed è per lui un grande pilastro in questo momento. Piangeva, ma non per le ferite riportate nell'incidente, ma perché chiedeva di poter rivedere la sua compagna. Mi ha detto -ha concluso Falanga - che gli hanno rubato la vita e che vuole rivederla un'ultima volta".