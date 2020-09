Caivano, Ciro Migliore: "Maria Paola era la donna della mia vita"

"Non è stata la mia prima ragazza, ma sicuramente è stata la prima di cui mi sia innamorato". Sono le parole, nell'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, di Ciro Migliore, quando parla di Maria Paola Gaglione, la ragazza di 22 anni che ieri è morta cadendo dallo scooter speronato dal fratello Antonio. Che non accettava la relazione della sorella. (LA VICENDA)

Le parole

Ciro poi racconta la storia con la vittima: "Tre anni fa ci siamo conosciuti nella villa di Caivano e siamo andati a vivere insieme un mese fa. Ma non a Caivano, ad Acerra. Volevamo allontanarci dalla sua famiglia. Loro ci hanno sempre ostacolati. Non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine. Ma non è vero. Io non sono una femmina. Avevo 15 anni quando ho capito di essere un uomo, mi sentivo e mi sento un uomo. E Maria Paola mi ha sempre amato come uomo".

Le minacce

In passato anche la madre di Ciro ha ricevuto diverse minacce. "Dicevano che io a Maria Paola l’avevo infettata - ha proseguito Ciro -. Non lo dicevano a me personalmente, però nel quartiere lo andavano ripetendo continuamente. Ma come si può pensare una cosa così? E come ha potuto pensare di fare quello che ha fatto? vorrei ci fossi stato io al posto di Maria Paola, vorrei essere morto io e non lei. Maria Paola era la donna della mia vita, e non sto esagerando. Era una cosa che durava da tre anni, non da tre mesi. Noi veramente ci amavamo".