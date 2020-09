Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il sindaco di Casal di Principe (Caserta), Renato Natale, risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per motivi precauzionali.

Intanto, il pronto soccorso dell' Ospedale Cardarelli di Napoli è stato chiuso nel tardo pomeriggiodi ieri a causa del numero di pazienti risultati positivi al test rapido sul Covid-19. La struttura è stata riaperta nella notte di oggi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:31 - Cresce il numero dei casi a Torre del Greco

Cresce il numero dei positivi al Coronavirus a Torre del Greco (Napoli). Il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba e convocato in maniera permanente a palazzo Baronale, ha infatti comunicato, al termine dell'aggiornamento con i responsabili dell'Asl Napoli 3 Sud e con l'unità di crisi regionali, quattro nuovi casi di contagio; da; Covid-19, tutti in forma asintomatica. Il Coc precisa, in una nota diffusa dal portavoce del sindaco della città vesuviana, che si tratta ''dell'accertata positività a mezzo tampone di giovani rientranti da località turistiche italiane'', sottoposti al regime di isolamento domiciliare. Sale dunque a 28 l'attuale bilancio dei cittadini risultati positivi al tampone, tutti con assenza di sintomi o sintomatologie lievi che non hanno richiesto finora il ricovero presso le strutture ospedaliere.

9:06 - Riaperto il pronto soccorso del Cardarelli

Ha riaperto nella notte il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, chiuso nel tardo pomeriggio di ieri per il numero di pazienti, giunti per altre patologie, poi risultati positivi al Covid-19. A seguito delle operazioni di sanificazione, il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera è stato regolarmente riaperto. "Al fine di evitare di generare allarmismi - si legge in una nota dei vertici del Cardarelli - si precisa che le operazioni di sanificazione delle aree del pronto soccorso non sono state dettate da un elevato numero di pazienti risultati positivi al Covid-19, ma dall'esigenza di garantire la massima sicurezza dei degenti e degli operatori sanitari a causa del passaggio, come in questo caso, di un paziente risultato successivamente positivo negli ambienti del pronto soccorso". Fin dall'inizio della pandemia, "la linea del management dell'Azienda ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli è stata quella di porre in essere protocolli di massima prudenza, necessari a prevenire e contrastare eventuali occasioni di contagio".

8:36 - Il sindaco di Casal di Principe ricoverato per motivi precauzionali

Il sindaco di Casal di Principe (Caserta), Renato Natale, risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per motivi precauzionali. Natale aveva scoperto di essere contagiato a Milano, dove si era recato a trovare la figlia. Era rimasto in quarantena a casa della congiunta ma l'aumento della temperatura corporea e un intasamento delle vie respiratorie lo hanno convinto a richiedere il ricovero in una struttura sanitaria del capoluogo lombardo.

8:26 - Napoli, chiuso il pronto soccorso del Cardarelli

Il pronto soccorso dell' Ospedale Cardarelli di Napoli è stato chiuso nel tardo pomeriggio a causa del numero di pazienti risultati positivi al test rapido sul Covid-19. Sarebbero una decina i pazienti giunti al Pronto soccorso per patologie diverse, e risultati positivi al Covid 19 dopo il test rapido. Il Pronto soccorso sarà sottoposto a sanificazione e riaprirà quando le operazioni saranno completate.