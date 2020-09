Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono, invece, cinque i guariti: per un totale di 4.476 (di cui 4.471 completamente guariti e cinque clinicamente guariti

Intanto, ieri il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha confermato che domani firmerà il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sono 119 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 18 casi dalla Sardegna, 11 dall'estero e 21 connessi ai rientri su un totale di 6.841 tamponi complessivi. Il totale dei positivi sale a 7.768 su 449.451 tamponi. Si registra una vittima. Il totale dei deceduti in Campania arriva a 448. Guariti del giorno sono cinque per un totale di 4.476 (di cui 4.471 completamente guariti e cinque clinicamente guariti).