Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 100 i nuovi positivi in Campania, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione. Di questi, cinque provengono dalla Sardegna e altri 16 sono connessi a rientri nella regione. I tamponi sono stati 5.427. Non vi sono stati nuovi deceduti. Il totale dei positivi in Campania sale a 7.868. Il totale dei tamponi: è di 454mila, mentre il totale dei deceduti è 878. Sono due i pazienti guariti.