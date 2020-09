Coronavirus, De Luca: “Obiettivo è avere risultati tamponi in 24 ore”

Al momento si registrano attese anche di sette o otto giorni per gli esiti. I laboratori sono sovraccaricati perché è notevolmente aumentato il numero delle analisi eseguite

"Il nostro obiettivo è di dare i risultati dei tamponi entro le 24 ore", ha affermato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando a Vallo della Lucania (Salerno). Al momento si registrano attese anche di sette o otto giorni per conoscere gli esiti. (DIRETTA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Le strutture che processano i tamponi sono sovraccaricate perché è notevolmente aumentato il numero delle analisi. De Luca ha poi aggiunto che si punta a far fare i tamponi a tutto il personale scolastico. A ieri i docenti che hanno aderito è del 23,8 per cento.