Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 138 i positivi registrati ieri in Campania. Di questi, 41 sono viaggiatori: 23 provenienti dalla Sardegna, 12 dalla Grecia, 3 da Malta, 3 dalla Spagna. Lo sottolinea l'Unità di crisi della Regione Campania. (LA DIRETTA)

7:39 - Coronavirus: Unità crisi, rientri in Campania, 41 positivi

138 positivi nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 41 sono viaggiatori: 23 provenienti dalla Sardegna, 12 dalla Grecia, 3 da Malta, 3 dalla Spagna. Lo sottolinea l'Unità di crisi della Regione Campania che, in una nota, spiega: "Nonostante l'aumento dell'incidenza dei nuovi casi positivi, l'Rt Puntuale calcolato sui soggetti risultati positivi sintomatici delle ultime due settimane, risulta in diminuzione, con un valore assoluto di 0.85".; "Prosegue con grande determinazione l'operazione di sicurezza e prevenzione con i controlli mirati predisposti all'aeroporto di Capodichino e le segnalazioni alle Asl di quanti rientrano da fuori regione - si legge nella nota dell'Unità di crisi - Occorre individuare quanti più contagi "da importazione" per garantire sicurezza e prevenzione alle famiglie. Si lavora con grande impegno, e si continuerà a farlo con enorme sforzo e decisione soprattutto nell'individuazione di tutti i contatti".