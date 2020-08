Coronavirus Campania, De Luca: “Valutiamo controllo febbre a scuola”

"Stiamo verificando con l'Unità di Crisi e con i responsabili della Pubblica Istruzione di prevedere, in vista della riapertura delle scuole, il controllo della temperatura corporea all'interno degli stessi istituti, ritenendo irrealistica la previsione nazionale del monitoraggio effettuato a casa". È quanto afferma, in una nota, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “È in corso quindi - aggiunge - un monitoraggio delle tipologie di classi e degli stessi istituti, sapendo che un alunno con febbre potrebbe avere un effetto a catena difficilmente gestibile”. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - DE LUCA: VALUTIAMO CHIUSURA REGIONI)