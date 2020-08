Coronavirus Campania, inchiesta su ospedali Covid: raffica di esposti

Prosegue l'inchiesta in Campania sull'emergenza coronavirus, nel mirino della procura di Napoli c'è la realizzazione degli ospedali prefabbricati per i malati Covid: un appalto da 15 milioni di euro vinto da Med, un'azienda padovana, che avrebbe dovuto fornire le strutture 'chiavi in mano'. Diversi, però, i punti da chiarire. Solo una delle tre strutture è al momento funzionante e mancherebbero tutti i collaudi. I magistrati ipotizzano il reato di turbativa d'asta e nell'inchiesta sono indagati il manager della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, il presidente della società regionale Soresa, Corrado Cuccurullo, l'esponente dell'Unità di crisi, Roberta Santaniello, e il consigliere regionale Luca Cascone. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA - LE PAROLE DI DE LUCA)

Le denunce

Gli esposti , in tutto sei, sono arrivati in procura a partire dal maggio scorso, a presentarli è stato Marcello Taglialatela, ex assessore regionale e presidente dell'associazione Campo Sud.

“Questa ditta dice di avere tutto, compresi i ventilatori polmonari per realizzare i posti di terapia intensiva. Non è così, tanto che è nato un contenzioso da questo punto di vista, ma nonostante non siano stati consegnati i ventilatori e che due dei tre ospedali siano ancora chiusi e che per tutti e tre manchi il collaudo, incredibilmente la Regione ha già pagato tutto l'importo senza nemmeno avere la prudenza di una polizza fideiussoria – ha affermato Taglialatela spiegando che – Questo è stato fatto come interpretazione estensiva dell'articolo 34 del Decreto legge sull'emergenza Covid ed è l'argomento del mio ultimo esposto”. Nel sesto esposto, che segnala possibili irregolarità nei pagamenti che la norma consentirebbe solo per i dispositivi di protezione individuale, è allegato un documento dell'ex direttore amministrativo di Soresa che descrive proprio questa situazione.