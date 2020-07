Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'Unità di crisi della Regione, in relazione all'ultimo bollettino emesso, chiarisce che il contact tracing sugli spostamenti della comitiva romana, poi risultata contagiata al ritorno nella Capitale, non ha portato all'individuazione di nuovi casi nel comune di Vico Equense

L'Unità di crisi della Regione, in relazione all'ultimo bollettino emesso sui casi positivi al Covid-19, chiarisce che, per quanto riguarda la Asl Napoli 3, il contact tracing sugli spostamenti della comitiva romana, poi risultata contagiata al ritorno nella Capitale, non ha portato all'individuazione di contagi nel territorio del comune di Vico Equense. (DIRETTA)

7:32 - Unità di crisi: “Nessun nuovo contagio a Vico Equense”

