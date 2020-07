Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Non c'è preoccupazione, ma bisogna tenere gli occhi aperti ed essere responsabili". Così il governatore, Vincenzo De Luca, sulla questione Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:30 - Vincenzo De Luca: "Non c'è allarme, ma serve responsabilità"

"Non c'è preoccupazione, ma bisogna tenere gli occhi aperti ed essere responsabili". Così il governatore, Vincenzo De Luca, sulla questione Coronavirus. "Credo sia evidente che nel momento in cui il Governo nazionale ha deciso di aprire tutto, dalle attività economiche alle discoteche fino alle frontiere con Paesi a forte contagio, era inevitabile un aumento di positivi. L'importante è che non vi sia un rilassamento come nelle ultime settimane. Dobbiamo sapere che il problema c'è, essere rigorosi nell'uso delle mascherine: abbiamo deciso con le ultime ordinanze che non si può viaggiare su bus, treni o traghetti senza mascherine. Basta qualche piccolo sacrificio, un po' di senso di responsabilità per governare con equilibrio questa fase di transizione che ci separa dal tempo in cui avremo i vaccini per tornare alla normalità".

7:24 - Vicenzo De Luca: "Lanciafiamme era metafora, ma garantire l'ordine"

"Ai ragazzi e alle ragazze vorrei dire cose semplici, farmi capire. Quella del lanciafiamme era una metafora, non vi spaventate. L'ho usata quando mi avevano raccontato che nel pieno dell'epidemia c'erano ragazzi che volevano fare feste di laurea a ogni costo e dopo aver avvertito parecchie persone continuavo a registrare genitori che organizzavano le feste di laurea con 200 ragazzi. Ho detto giovanotti, basta". Lo ha detto il, presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.