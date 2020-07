Coronavirus Napoli, allarme a Cimitile: uomo contagia 7 persone

Sette persone sono risultate positive al coronavirus nel Nolano, in provincia di Napoli, tutti casi collegati a quello di un uomo tornato da un viaggio in Serbia. Lo riporta oggi Il Mattino. Il 30enne di Cimitile (Napoli) è ora ricoverato in terapia sub intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA).

I casi positivi

Le persone risultate positive, tutte messe in isolamento, sono la figlia del 30enne, la madre, la sorella, il cognato e la nipotina, che vivono nella vicina Camposano, un amico che era andato a prendere l’uomo in aeroporto e la fidanzata di quest’ultimo. La figlia del 30enne inoltre fino a qualche giorno fa ha frequentato un campo estivo sul territorio. Il sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero, ha chiesto di eseguire il tampone su tutti i bambini e il personale addetto al centro estivo, e ha chiuso in via precauzionale un parco del territorio.

I provvedimenti

L’amico andato a prendere il ragazzo all’aeroporto è originario di un Comune vicino, Cicciano, e si è autodenunciato anche sui social chiedendo a chi lo avesse incontrato di effettuare test o di autoisolarsi. Il ragazzo è domiciliato ad Acerra, dove vive con la fidanzata, anche lei risultata positiva al test. A Cicciano, invece, il sindaco Giovanni Corrado ha emanato un'ordinanza disponendo la mascherina anche all'aperto, e ha invitato tutti i partecipanti a un funerale svoltosi nei giorni scorsi di recarsi domani a fare il tampone in una struttura del territorio. La decisione è stata presa dopo che il primo cittadino è stato informato dall'azienda sanitaria di ''altri casi'' collegati al primo di Cimitile e a quello di Cicciano.