Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Campania, durante il lockdown, sono stati quattro i casi di detenuti che hanno contratto il Coronavirus, a cui si aggiungono tre del personale sanitario e tre tra il personale di polizia penitenziaria. Sono i dati contenuti nel report annuale sullo stato delle carceri, illustrato dal Garante dei detenuti della regione Campania, Samuele Ciambriello. In Campania i primi casi di positività tra le persone detenute sono stati registrati ad aprile. Attraverso l'applicazione dei protocolli sanitari, molti alla prevenzione del contagio, il virus non si è diffuso in carcere, nonostante il tasso di sovraffollamento nelle carceri della Campania. L'emergenza sanitaria in ambito penitenziario è stata affrontata attraverso l'attuazione di collaborazione interistituzionali e multidisciplinari.