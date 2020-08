Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il sindaco di Capri ha prorogato l'ordinanza che obbliga di indossare la mascherina dalle 18 alle 4 del mattino in Piazzetta, per le stradine adiacenti, il Centro Storico, Via Camerelle, i Giardini di Augusto e le strade che vanno dalla chiesa sino a tutte quelle intorno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il sindaco di Capri ha prorogato l'ordinanza che obbliga di indossare la mascherina dalle 18 alle 4 del mattino in Piazzetta, per le stradine adiacenti, il Centro Storico, Via Camerelle, i Giardini di Augusto e le strade che vanno dalla chiesa sino a tutte quelle intorno. Il provvedimento firmato ieri dal sindaco Lembo ed affisso all'albo del Comune va in continuità alla prima andata in vigore due fine settimana fa. E' questo il terzo weekend con obbligo di mascherina per le strade più frequentate di Capri e quella firmata ieri è consequenziale al Dpcm, che ha prolungato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre. L'ordinanza di oggi del Sindaco Marino Lembo, invece, che andrà in vigore domani avrà validità fino al prossimo 15 settembre.