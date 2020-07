Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sarà possibile ammirare con il noto Ninfeo di Claudio e la Villa dei Pisoni, un intero isolato indagato dal 2018 e messo in luce in questi ultimi mesi

Oggi riapre al pubblico, dopo la lunga sospensione dovuta alla situazione epidemiologica, il Parco archeologico dei Campi Flegrei. La riapertura avviene con la presentazione del nuovo percorso di visita del Parco Sommerso di Baia. Sarà possibile ammirare con il noto Ninfeo di Claudio e la Villa dei Pisoni, un intero isolato indagato dal 2018 e messo in luce in questi ultimi mesi. Si tratta di un complesso termale di oltre 2.500 metriquadri affacciato sul Lacus baianus, il bacino su cui in età romana si distendeva l'intero centro di Baia. Le indagini, tutt'ora in corso, puntano a mettere definitivamente in evidenza e a salvare testimonianze del III sec. D.C.