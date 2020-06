Festeggiamenti Napoli, De Luca: “Domani risponderemo a un somaro”

Così il governatore della Campania, in un post su Facebook in risposta alle polemiche sulle esultanze per la vittoria della Coppa Italia: “Onore a Rino Gattuso e lunga vita al catenaccio”

"Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al catenaccio, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità". Lo scrive su Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca , in risposta alle polemiche sui festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia ( LE FOTO DEI FESTEGGIAMENTI – LE FOTO DELLA FINALE ). Tra i critici che hanno chiamato in causa direttamente presidente della Regione c'è anche il leader della Lega, Matteo Salvini .

I festeggiamenti

Erano circa 5mila le persone in piazza per festeggiare la vittoria del Napoli ai calci di rigore. I giovani si sono subito lanciati nell'acqua della fontana, cantando cori per Mertens, Insigne e contro la Juventus, tradizionale avversario dei partenopei. Fuochi d'artificio e fumogeni rossi hanno accompagnato la festa mentre centinaia di ragazzi in scooter hanno girato per le vie circostanti suonando i clacson. Cori anche per Maradona e un canto anche per Ciro Esposito, il tifoso napoletano ucciso a Roma in occasione dell'ultima finale vinta dal Napoli, quella della Coppa Italia 2014. Tra i cori il più gettonato è stato il "chi non salta è juventino" che accompagna la rivalità sportiva con i bianconeri. Stamattina sulla vicenda è intervenuto il sindaco, Luigi de Magistris: ''Ieri sera ha vinto il contagio della felicità'', ha detto.