Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:35 - Cinque nuovi positivi in Campania

Sono cinque i nuovi casi di contagio al Coronavirus in Campania: per un dato così basso bisogna risalire a marzo, agli inizi della pandemia. I tamponi eseguiti ieri sono stati 5.414: il totale dei positivi in Campania sale a 4.749; quello dei tamponi a 172.106. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione.

8:28 - Spiagge di Capri deserte, lidi chiusi per restyling

A Capri ieri nessun bagnante è stato avvistato sulle spiagge libere dell'isola azzurra e nemmeno negli stabilimenti balneari di Capri e Anacapri ancora chiusi per il restyling annuale e che hanno annunciato la loro apertura per giugno, alcuni addirittura la prima settimana di luglio. Uno stop forzato dovuto all'ordinanza regionale che aveva fermato i cantieri edili non appena è scoppiata l'emergenza Covid-19 e solo con la fine del lockdown del 18 maggio per i titolari delle strutture balneari è stato possibile riavviare i lavori per presentare agli ospiti attesi in estate l'elegante aspetto abituale.

8:21 - In centro a Napoli tanti ragazzi, ma poche mascherine

Ieri sera c'era una folla di ragazzi nel centro storico di Napoli nel primo sabato dopo la riapertura dei locali della movida. La gran parte non indossava la mascherina oppure in tanti la portavano abbassata al di sotto del mento.