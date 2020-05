Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono sei i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati ieri in Campania su 3.360 tamponi eseguiti: lo rende noto l'Unità di crisi della Regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:43 - Arrivata a Salerno nave rimpatriati da Tunisi

"Arrivata a Salerno la nave con a bordo un centinaio di passeggeri rimpatriati dalla Tunisia". Lo rende noto la rappresentanza diplomatica italiana in Tunisia su Twitter precisando che si tratta della "8/a operazione di rimpatrio organizzata dall'Ambasciata a Tunisi in collaborazione con la Farnesina".

10:42 - Consiglio comunale Napoli: "Silenzio per 125 morti"

Il Consiglio comunale di Napoli ha osservato un minuto di silenzio per commemorare i 125 morti napoletani da Coronavirus. "Mentre noi siamo qui - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - ci sono ancora persone malate e ricoverate in ospedale e purtroppo anche Napoli conta i suoi morti anche se i numeri non sono così rilevanti come in altre parti del paese. È pertanto doveroso commemorare i nostri morti e impegnarci affinché nessuno resti più senza tutela sanitaria".

10:28 - Seduta del Consiglio di Napoli tra termoscanner e mascherine

Prima seduta oggi del Consiglio comunale di Napoli in presenza dopo la fine del lockdown. La seduta per garantire il necessario distanziamento si svolge nella Sala storica dei Baroni al Maschio Angioino. Ammessa la stampa, ma non il pubblico. All'ingresso a chiunque entri viene misurata la temperatura e sono diverse le postazioni con gel igienizzante con cui igienizzare le mani. Tutti i rappresentanti dell'amministrazione a cominciare dal sindaco Luigi de Magistris fino ai dipendenti comunali indossano, come da prescrizioni anti Covid, la mascherina.

9:47 - Luigi De Magistris: “Basta con il coprifuoco”

"Io mi attengo alle informazioni che ho ricevuto dalla polizia municipale, che a sua volta è in contatto con questura e carabinieri. E non risulta nessuna situazione straordinaria. Solo il normale incremento di traffico del sabato sera in una zona che è da sempre meta di passeggiate", a dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che rifiuta la definizione di notte di follia a Napoli. La città non è fuori controllo, spiega De Magistris, "ma lo sarà presto, come tutta l'Italia, se non ci si decide a restituire ai sindaci il controllo delle città. Il problema non è De Luca, la questione riguarda l'intero Paese. La fase 1 è finita, è finito il lockdown e la necessità di stare a casa. Ora l'organizzazione della vita nei comuni deve passare a chi li conosce. A chi conosce gli spazi, le strade, i parchi, i mercati. Noi siamo sindaci, non vicesceriffi". De Magistris annuncia quindi: "Nei prossimi giorni emetterò una serie di ordinanze in base alle quali Napoli sarà aperta 24 ore su 24. Niente più baretti obbligati a chiudere alle 23, niente più orari per nessuno. Ristoranti, locali, negozi, parchi, servizi: tutti potranno restare aperti ininterrottamente giorno e notte. La città sarà più accogliente, aumenteranno le aree pedonalizzate e i servizi fruibili all'aperto. Ei napoletani avranno molte alternative alla sola passeggiata in via Caracciolo".

7:34 - Ieri sei nuovi positivi in Campania

Sono sei i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati ieri in Campania su 3.360 tamponi eseguiti: lo rende noto l'Unità di crisi della Regione. Il totale complessivo dei positivi in Campania si attesta così a 4.755 su 175.466 tamponi realizzati dall'inizio della pandemia.

7:29 - Luigi de Magistris: "Sì ad ampliamento aperture attività economiche"

Un'ordinanza che prevede l'ampliamento dell'apertura di tutte le attività economiche a Napoli sarà adottata entro venerdì prossimo dal sindaco, Luigi de Magistris. Il provvedimento dovrebbe scattare dal primo giugno e avere una durata fino al primo ottobre.