Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:38 - Ieri 12 nuovi positivi in Campania

Sono 12 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati ieri in Campania su 4.379 tamponi eseguiti. Il totale complessivo dei positivi sale a 4.767 su 179.845 tamponi. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione.

7:29 - In Campania altri 37 milioni di euro per bonus "con le famiglie"

Un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro per il bando della Regione Campania "conlefamiglie", che ha istituito un bonus fino a 500 euro per aiutare le famiglie nell'accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni durante il periodo della sospensione della scuola e dei servizi per l'infanzia. Per il bando che si è chiuso il 7 maggio erano stati inizialmente stanziati 14 milioni di euro, l'implementazione di risorse è stato deciso a fronte delle 250mila domande arrivate sulla piattaforma dedicata. Con questo ulteriore stanziamento si punta a garantire il contributo a 100mila famiglie. Il bando "conlefamiglie" prevede contributi fino a 500 euro per i redditi ISEE fino a 20mila euro, fino a 300 euro per i redditi ISEE fino a 35mila euro, che possono essere utilizzati per l'acquisto di strumenti, tablet o computer, per la didattica a distanza o di servizi per l'accudimento dei figli.