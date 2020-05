Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono sei i nuovi casi di persone positive a Covid-19 registrati ieri in Campania su un totale di 5.879 tamponi eseguiti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono invece 4.773 i casi risultati positivi al coronavirus su un totale di 185.724 tamponi eseguiti. Questi i dati forniti dall'Unità di crisi della Regione. (DIRETTA)

7:24 - Unità di Crisi: “Sei positivi in Campania”

Sei casi, oggi in Campania, su un totale di 5879 tamponi. È quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania: 4.773 il totale dei positivi su 185.724 tamponi. Nel dettaglio: all'Ospedale Cotugno di Napoli esaminati 888 tamponi di cui 1 positivo; al Ruggi di Salerno 384 tamponi, 1 positivo; all'Ospedale Sant'Anna di Caserta 55 tamponi, nessuno positivo; all'Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise 368 tamponi, 1 positivo; al Moscati di Avellino 163 tamponi, 1 positivo; al San Paolo di Napoli 251, 1 positivo; al Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II 283 tamponi, 1 positivo; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 498 tamponi, nessun positivo; all'Ospedale di Nola 749 tamponi, nessuno positivo; all'Ospedale San Pio di Benevento 118 tamponi, nessun positivo; all'Ospedale di Eboli 189 tamponi, nessun positivo; al CEINGE/IZSM 502 tamponi, nessun positivo; al Laboratorio Biogem 426 tamponi, nessun positivo; al Cardarelli/IZSM 1005 tamponi, nessuno positivo.

7:03 - Riapre oggi il Parco della Mostra d'Oltremare

Riapre, oggi a Napoli, il Parco della Mostra d'oltremare. "Con enorme gioia vi comunichiamo che a far data dal 27 maggio 2020 il nostro splendido parco riapre al pubblico dalle ore 15,00 fino al tramonto. Da giovedì 28 maggio 2020 in poi il parco sarà aperto con orario continuato, dalle ore 7,00 fino al tramonto. L'accesso sarà consentito dal varco di Viale Marconi. Vi invitiamo a far squadra con noi e a dimostrare che tutte le regole dettate dai DPCM ad oggi susseguitisi saranno rispettate", sottolinea il presidente della Mostra d'Oltremare Remo Minopoli. Ed ecco le prescrizioni che vanno rispettate: per la passeggiata obbligo di mascherina, mantenere la distanza di 1 metro ed evitare assembramenti; per la corsa obbligo di mascherina all'ingresso, procedere al passo in prossimità dei varchi, mantenere il distanziamento di almeno 2 metri, rallentare o fermarsi per presenza e/o afflusso eccessivo di persone per evitare assembramenti; per la bicicletta obbligo di mascherina all'ingresso, procedere solo con andatura moderata (da passeggio), rispettare il distanziamento di 2 metri, condurre la bici a mano in prossimità dei varchi. Infine direttive per i giochi sono vietati tutti i giochi di squadra (calcio, pallavolo, rugby, basket, etc…) in qualsiasi luogo del parco per evitare "assembramenti" e per i pic-nic che sono vietati in qualsiasi area.