Coronavirus Napoli, de Magistris: No spostamenti da Lombardia-Piemonte

Secondo il sindaco di Napoli, al momento "non ci sono le condizioni" per permettere spostamenti liberi dalle due regioni "a meno che non si garantisca la previa acquisizione del tampone negativo, che sarebbe la soluzione ottimale"

"Se dovessi decidere adesso, a mio avviso, non ci sono le condizioni per consentire liberamente uno spostamento dalla Lombardia e dal Piemonte verso le altre regioni". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Mattina 9, in vista della scadenza del 3 giugno, data della possibile ripresa della mobilità fra regioni diverse. (LA DIRETTA - LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA). "A meno che - ha continuato il primo cittadino - non si garantisca la previa acquisizione del tampone negativo, che sarebbe la soluzione ottimale perché pure non consentire alle persone di viaggiare dopo tanto tempo è una limitazione forte".

''Da come mi pare di capire - ha aggiunto - le Regioni non sono ancora in grado di effettuare i tamponi preventivi e quindi io aprirei subito (lo si potrebbe già fare domani ma va bene il 3 giugno) alla mobilità per quasi tutto il Paese e soprattutto per il Centro-Sud e prenderei ancora un po' di cautela soprattutto per quanto riguarda la Lombardia ma credo anche per il Piemonte''.