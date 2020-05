Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Undici casi positivi ieri in Campania: è quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione. I tamponi esaminati sono stati 3.691. A oggi il totale dei positivi in Campania è pari a 4.695 persone su un totale di 143.478 tamponi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:28 - Ieri in Campania 11 positivi

Undici casi positivi ieri in Campania: è quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione. I tamponi esaminati sono stati 3.691. A oggi il totale dei positivi in Campania è pari a 4.695 persone su un totale di 143.478 tamponi.

7:24 - Rientri in Campania, controllate 556 persone

L'Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di ieri, nell'ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all'aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 556 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (26). Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. Due viaggiatori hanno manifestato una temperatura pari o superiore a 37.5°C. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcune persone. In particolare, 64 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido, tre sono risultati positivi (due alla barriera autostradale di Napoli Nord e uno al casello di Caserta Nord) e sono stati sottoposti a tampone, in attesa di riscontro.

7:18 - In Campania oggi riaprono musei e parrucchieri

Riaprono parrucchieri, barbieri, i centri estetici, ma anche bar con servizio al banco e non ancora ai tavolini. Riaprono anche musei, biblioteche e luoghi cultura. Stop invece per la ristorazione che ripartirà il 21 maggio. Sono alcuni dei contenuti dell'ordinanza della Regione Campania che disciplina le riaperture previste da oggi. Per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale. Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive. Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio. Si conferma l'obbligo della mascherina all'aperto.