Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:42 - Nove positivi in Campania, totale sale a 4.541

Sono nove i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania. Il totale dei positivi sale a 4.541. Sono 4.477 i tamponi eseguiti per un totale in Campania di 101.025. Questi i dati diffusi dal bollettino dell'Unità di Crisi della Regione.

7:37 - A San Giorgio Cremano arriva l'ok per apertura straordinaria del cimitero

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, resterà aperto in via straordinaria, con accesso contingentato, il cimitero cittadino a San Giorgio a Cremano (Napoli). L'iniziativa, si apprende dall'amministrazione comunale, è stata presa per venire incontro ai tanti cittadini che, anche in un momento di emergenza sanitaria, hanno espresso la volontà di far visita alle persone care.

7:32 - Rientri in Campania, 10 positivi al test rapido

L'Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di ieri, nell'ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all'aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 3.037 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (56). Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. Nove passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5°C. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcuni passeggeri. In particolare, 326 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e 10 sono risultati positivi.