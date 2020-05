Ottaviano, esplosione in una fabbrica di plastica: un morto e 2 feriti

Sul posto, in via Mozzoni, sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco. L'esplosione è stata udita a chilometri di distanza

Una persona è morta a causa di un'esplosione avvenuta nella fabbrica Adler Plastic di Ottaviano, in provincia di Napoli. Lo si apprende dal sindaco del comune vesuviano, Luca Capasso, giunto sul luogo dell'esplosione poco dopo il boato, e da fonti del Comando provinciale dei carabinieri. L'azienda, impegnata nella lavorazione di gomma e plastica, appartiene al Gruppo Adler dell'imprenditore Paolo Scudieri. L'esplosione è stata sentita a chilometri di distanza e il fumo è visibile anche da centri lontani dal luogo dell'esplosione. La fabbrica aveva riaperto ieri.

Un morto e due feriti

I coinvolti sono tre: oltre alla persona deceduta, un ferito grave portato all'ospedale di Nola e un altra persona, ferita lievemente, che si trova al Cardarelli di Napoli. Sul posto, in via Mozzoni, sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco.

L'esplosione

Secondo alcuni testimoni, lo scenario che si è presentato è apocalittico. Alcuni dipendenti, usciti indenni dalla fabbrica, ipotizzano che ad esplodere sia stata una bombola di gas presente nello stabilimento per le lavorazioni. In fabbrica si stavano effettuando i turni con personale ridotto per le norme sul distanziamento nei luoghi di lavoro.