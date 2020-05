Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania

7:41 - Ad Anacapri prenotazione online per spiagge pubbliche

Sarà possibile fare il bagno, dopo prenotazione online, in località Faro di Punta Carena e Gradola (nei pressi della Grotta Azzurra), nel Comune di Anacapri, uno dei due centri dell'isola azzurra, che ha accettato la proposta del vicesindaco Francesco Cerrotta. Il provvedimento prevede di attivare un servizio di prenotazione e accesso controllato alle due spiagge pubbliche di Anacapri. L'accesso alle aree di costa rocciosa sarà organizzato tramite due servizi specifici: prenotazioni da parte dei fruitori, gestite con un software dedicato e redatto da un esperto di informatica; controllo e gestione delle spiagge con l'impiego di 5/6 persone selezionate e formate attraverso un bando per un periodo di quattro mesi, a partire da giugno. Per accedere alle spiagge del Faro e di Gradola sarà quindi necessario prenotarsi attraverso il portale online fornendo dati anagrafici e scegliendo lo spazio numerato che si intende occupare e la fascia oraria desiderata: 08:30-11:30; 11.45-15:00; 15:15-18:30. Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti giornalieri determinati per ciascuna spiaggia. Inoltre, per evitare eccessivi assembramenti non sarà possibile prenotarsi presso la stessa spiaggia per più di due giorni consecutivi a settimana. Eventuali posti liberi potranno essere assegnati al momento sempre nel rispetto della fascia oraria vigente.

7:36 - In Campania 21 positivi su 4.374 tamponi

I pazienti risultati positivi ieri sono stati 21 a fronte di 4.374 tamponi effettuati. Il totale dei pazienti positivi in Campania è di 4.562 a fronte di 105.399 tamponi. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione Campania.

7:29 - Registrati 2.310 viaggiatori da fuori regione

L'Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di ieri, nell’ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 2.310 viaggiatori provenienti da fuori regione. Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura: 42 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5°C. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcuni passeggeri. In particolare, 475 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e 7 sono risultati positivi. Per quanto riguarda i tamponi, nella giornata di ieri ne sono stati effettuati sette, nessuno dei quali risultato positivo.