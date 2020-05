Coronavirus, De Luca: "Salvini? Amico sovranista non conosce Campania"

Il leader della Lega è stato definito "quello che va in giro per farsi guardare gli occhiali nuovi il cui colore è pannolino di bimbo"

"La Campania ha varato un programma di aiuti per gli affitti, due bandi per quasi 70 milioni di euro". Lo ha affermato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN CAMPANIA), chiamando in causa Matteo Salvini, definito "l'amico sovranista, quello che va in giro per farsi guardare gli occhiali nuovi il cui colore è pannolino di bimbo. Come sempre conosce poco della Campania".

"Altri governatori vogliono riaprire? È demagogia"

"Mi capita di ascoltare colleghi di altre regioni - ha sottolineato De Luca - invocare l'apertura universale. Fanno demagogia, cercano di strumentalizzare la domanda di lavoro che c'è ed è drammatica senza decidere niente. Chi vuole aprire, apra domani mattina, lo faccia e se ne assuma la responsabilità ma facciamola finita con il chiacchiericcio. Il modello Campania significa che dobbiamo aprire tutto ma avendo l'obiettivo di non richiudere tutto la settimana dopo - ha aggiunto -. Chi dice apriamo domani sta creando le condizioni per richiudere dopodomani, siamo per aprire per sempre e non a singhiozzo".