Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da lunedì prossimo (e fino al 17 maggio 2020) al via le attività mercatali in Campania e via libera all'attività sportiva individuale (dalle 5:30 alle 8:30). Lo dispone l'ordinanza numero 45 firmata ieri dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:35 - Mercati e sport individuale, via libera in Campania

Da lunedì prossimo (e fino al 17 maggio 2020) al via le attività mercatali in Campania e via libera all'attività sportiva individuale (dalle 5:30 alle 8:30). Lo dispone l'ordinanza numero 45 firmata ieri dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Le attività mercatali riprendono nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale. Inoltre, sarà possibile fare sport individuale sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali. Non ci sono limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività se c'è rischio di assembramento.

8:29 - In Campania 14 positivi su 5.412 tamponi

Sono 14 le persone risultate positive al Coronavirus in Campania. Ieri sono stati eseguiti 5.412 tamponi. Lo rende noto l'unità di crisi della Regione Campania. Nella regione sono ora 4.576 i contagiati. Complessivamente sono state eseguiti 110.811 tamponi.

8:22 - Ieri 3.179 rientri in Campania, un positivo al tampone

Sono stati 3.179 i viaggiatori provenienti da fuori regione che sono stati registrati ieri in Campania, compresi 40 tornati nella regione a bordo di un'auto presa a noleggio. Di questi 48 avevano la febbre, sono risultati 42 positivi al test rapido e un positivo a tampone. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania.

8:14 - A San Giorgio divieto di fumare in aree pubbliche

Sarà vietato fumare, fino al prossimo 31 maggio, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico nel territorio di San Giorgio a Cremano (Napoli). Lo ha stabilito il sindaco, Giorgio Zinno con un'ordinanza firmata ieri sera a seguito di numerose segnalazioni su comportamenti non conformi all'uso obbligatorio delle mascherine nei luoghi pubblici.