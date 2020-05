Napoli, la scritta ‘Stop Covid-19’ sulla sabbia di Posillipo

La scritta si trova nel tratto di spiaggia di fronte a Palazzo Petrucci, edificio storico ubicato in piazza San Domenico Maggiore, vicino alla celebre via Spaccanapoli

A Napoli una famiglia ha scritto sulla sabbia la frase "Stop Covid-19": è successo sulla spiaggia di Posillipo, nel tratto di fronte a Palazzo Petrucci, edificio storico ubicato in piazza San Domenico Maggiore, vicino alla celebre via Spaccanapoli. Sono passati cinque giorni dall'inizio della Fase 2, che ha segnato un graduale allentamento delle restrizioni previste per il contenimento del coronavirus, misure rimaste in vigore per 55 giorni