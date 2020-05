"Lo Stato deve fare prestissimo ad immettere liquidità forte nelle tasche degli italiani e nei conti correnti delle imprese. Non lasciamo alle mafie la mano del sostegno alla sopravvivenza". Questo l'appello del sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione della Festa dei Lavoratori.

14:07 – Da Regione 12mila mascherine ai lavoratori del trasporto pubblico

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha incontrato oggi una delegazione dei rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale per la consegna di 12mila mascherine a loro riservate. Lo rende noto un comunicato della Regione Campania. "Un'iniziativa simbolica, - si legge nella nota - consapevoli che la dotazione non è ancora esaustiva per le esigenze della categoria, ma importante per ribadire la vicinanza della Regione Campania ai lavoratori di un settore essenziale come quello del TPL e ampiamente condivisa dalle Organizzazioni sindacali nell'ultima riunione operativa. I dispositivi consegnati sono conformi e idonei alla tipologia di mansione e rischio connesso svolto dai lavoratori che, anche in emergenza, continuano ad assicurare un esercizio fondamentale per la nostra comunità e a cui va un sentito ringraziamento".

13:03 - Flash mob dai balconi per ospedale del Napoletano

Lenzuola bianche ai balconi e musica anche improvvisata con stoviglie e pentole. È andato in scena questa mattina il flash mob per l'ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli), iniziativa promossa dalla parrocchia della Spirito Santo per chiedere alle autorità preposte nuovo slancio per la struttura. Per l'occasione la parrocchia che ha organizzato l'iniziativa ha accompagnata la marcia virtuale - che ha coinvolto i partecipanti dalle loro abitazioni per non contravvenire alle disposizioni in materia di contenimento del contagio al Covid-19 - con il suono della sue campane. La manifestazione, che ha coinvolto diverse persone residenti nel virtuale percorso compreso tra piazza Santa Croce e via Aldo Moro e di qui fino al Maresca, segue una specifica raccolta di fondi promossa dalla chiesa di via della Repubblica. Al nosocomio di via Montedoro si sono ritrovati alcuni rappresentanti della chiesa e il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba: "Esprimo massima solidarietà e profonda vicinanza - ha detto il primo cittadino di Torre del Greco - alla lodevole iniziativa messa in campo dalla parrocchia dello Spirito Santo e dal suo parroco per auspicare una nuova pagina di dignità e di storia del nosocomio cittadino".

11:54 - Fase 2, termoscanner e stop ascensori: riapre il Tarì di Marcianise

Dal 4 maggio il Centro Orafo Tarì di Marcianise riparte e lo farà insieme a tutte le aziende insediate. Ripartirà con le precauzioni previste dal protocollo messo a punto nel rispetto delle direttive nazionali e regionali. In particolare all'arrivo al Tarì, un'apposita segnaletica indirizzerà tutte le auto verso uno dei due cancelli di ingresso, dai quali si dirigeranno presso i rispettivi parcheggi; per tutti l'accesso sarà condizionato dalla misurazione della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37.5 gradi, tramite termo scanner posizionati sia all'ingresso del percorso perimetrale che presso l'ingresso principale. Ovviamente per tutti sarà obbligatorio l'uso di mascherina e guanti. Nell'ingresso principale inoltre saranno allestiti due corridoi differenziati, per ingressi separati di persone con e senza accredito e badge definitivo. Per fornitori e corrieri l'ingresso sarà poi consentito a partire dalle ore 10:30. La direzione ha poi deciso che tutte le bussole e gli ascensori non saranno in uso, salvo particolari esigenze, per motivi di prevenzione; non è prevista, al momento, la riapertura dei servizi ristorativi del Centro. Inoltre, in tutti gli spazi comuni e negli uffici, sarà garantita la sanificazione degli ambienti, l'igienizzazione delle mani e l'introduzione di elementi utili al distanziamento interpersonale e alla igienizzazione delle mani.

10:53 - Primo Maggio, de Magistris: "Mafie non siano sostegno per sopravvivenza"

"La pandemia sanitaria da coronavirus è già epidemia sociale ed economica. Si rischia di contare un numero impressionante di persone che perderanno il lavoro o non lo troveranno. Una catastrofe. Stiamo alla situazione economica più difficile dal dopoguerra. Lo Stato deve fare prestissimo ad immettere liquidità forte nelle tasche degli italiani e nei conti correnti delle imprese. Non lasciamo alle mafie la mano del sostegno alla sopravvivenza, sarebbe il preludio alla fine della libertà". E' l'appello che il sindaco di Napoli Luigi de Magistris lancia da Fb in occasione della Festa dei Lavoratori che quest'anno si celebra nell'ambito della pandemia. "Solo con un rinnovato patto forte del popolo italiano fondato sul lavoro - spiega de Magistris - possiamo davvero ricostruire il Paese. Si creeranno anche molte opportunità, come nelle grandi crisi storiche, sarà necessario avere visione politica e capacità operativa". "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Recita così l'art. 1 della Costituzione, nata dalla resistenza e liberazione dal nazifascismo", ricorda il sindaco di Napoli. "Ogni anno, seppur in un clima di festa, con cortei e piazze piene, si è protestato perché quel primo articolo non ha avuto piena attuazione. Disoccupazione cronica, giovani inoccupati, persone che perdono il lavoro nel pieno della vita, precarietà insopportabile, morti senza fine sui luoghi di lavoro, mortificazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, retribuzione non di rado mortificante, lavoro nero, sfruttamento soprattutto di minori, giovanissimi e immigrati. Quest'anno il quadro è ancora più drammatico". "Concretezza, coraggio, etica" sono, secondo il primo cittadino partenopeo, gli ingredienti con i quali "potremmo ricostruire socialmente ed economicamente l'Italia con più giustizia ed uguaglianza. Tocca alle donne e agli uomini di buona volontà che operano per il bene comune. Per fare questo dobbiamo mettere al primo posto il lavoro, per tutte e tutti. Mai come di questi tempi, salute e lavoro. Solo così possiamo pensare ad un primo maggio di lotta e di conquiste".

10:42 - Zero ricoverati nell’ospedale di Polla

"È la prima volta dopo circa un mese e mezzo che non abbiamo ricoverati. Per noi sanitari e per tutto il nostro territorio oggi è un giorno di festa. Non definiteci eroi, abbiamo soltanto fatto il nostro dovere lavorando soprattutto con il cuore". Lo dichiara, emozionato, all'ANSA Domenico Rubino, responsabile dell'area Covid - 19 dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla, nel Salernitano, che grazie alla sensibilità di imprenditori, associazioni e cittadini ha ricevuto una donazione di mezzo milione di euro. "E' stato un lavoro di squadra, - continua Rubino - ovvero di tutto il nostro ospedale. Da quasi 40 anni lavoro al Curto e non ho mai provato le emozioni di questi giorni. A nome di tutto l'ospedale ringrazio i cittadini del Vallo di Diano per la generosità dimostrata nei nostri confronti". Rubino si riferisce alle donazioni ricevute da parte di imprenditori, associazioni e semplici cittadini. Da quanto si è saputo, il valore delle donazioni ammonta a circa 500mila tra denaro, strumentazioni e dispositivi utilizzati per la sicurezza di pazienti e personale sanitario.

Il piccolo nosocomio pollese è stato in prima linea nella fase emergenziale accogliendo, soprattutto, le persone contagiate dei cinque comuni, ex zona rossa, del Vallo di Diano e del Tanagro. Allestito in tempi rapidissimi, il reparto Covid pollese, uno dei pochi a non aver avuto contagi tra i sanitari in esso impegnati, ha assistito una trentina di pazienti in terapia intensiva e sub intensiva ottenendo una buona percentuale di guariti. Otto i decessi registrati per lo più si è trattato di persone anziane con patologie pregresse molto gravi. L'area Covid e post Covid dell'ospedale di Polla, anche in vista della fase 2, rimarrà attiva come più volte affermato dal direttore sanitario Luigi Mandia.

8:21 - In Campania 21 positivi su 3.832 tamponi

Sono 21 i casi risultati positivi ieri in Campania su 3.832 tamponi esaminati. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania. A oggi sono complessivamente 4.444 i contagiati in Campania; 79.940 i tamponi. Nel dettaglio all'Ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 828 tamponi di cui 12 risultati positivi; all'Ospedale Ruggi di Salerno esaminati 603 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all'Ospedale Sant'Anna di Caserta 124 i tamponi, nessun positivo; all'Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise 209 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all'Ospedale Moscati di Avellino 85 tamponi e nessun positivo; Ospedale San Paolo di Napoli su 114 tamponi, quattro risultati positivi; al Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II, 68 tamponi di cui uno risultato positivo; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 977 tamponi di cui due positivi. Ed ancora all'Ospedale di Nola: 84 tamponi, nessun positivo; all'Ospedale San Pio di Benevento 120 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; all'Ospedale di Eboli 40 tamponi e nessun positivo; al Laboratorio del CEINGE 273 tamponi di cui nessuno risultato positivo; al Laboratorio BIOGEM 307 tamponi di cui due risultati positivi.

