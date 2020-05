Coronavirus Campania, De Luca: “Chi non mette mascherina è una bestia"

"Dobbiamo essere rigorosi sull'obbligo di indossare mascherine fuori casa e noi saremo rigorosissimi con un'altra ordinanza: c'è obbligo di indossare mascherina, altrimenti ci sono le sanzioni". Lo dichiara il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un video pubblicato su Facebook in cui parla della Fase 2 (LA NOTA DI PALAZZO CHIGI - LE MOSSE E LE SCELTE DELLE REGIONI - dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN CAMPANIA) De Luca nel suo intervento ha anche parlato sull'eventualità di "rinviare le scadenze" attuali per quanto riguarda Capri, Ischia e Procida, "gioielli turistici in cui non possiamo permetterci immissioni di massa non controllate".

"Chi non mette mascherina è una bestia perché non ha rispetto"

"Chi non indossa le mascherine - ha affermato il presidente della Regione Campania - è una bestia perché non ha rispetto per anziani e famiglie e perché non ha rispetto per il lavoro immane fatto dalla Regione per consegnarle". De Luca ha anche annunciato che, successivamente, le mascherine saranno disponibili anche nei supermercati come nelle farmacie. "Noi - ha detto ancora - le abbiamo prodotte, acquistate e consegnate a 2,5 milioni di famiglie e per questo deve corrispondere un atteggiamento di responsabilità". Per quanto riguarda l'attività fisica De Luca ha precisato che "per tornare a fare footing bisognerà attendere 2-3 settimane", in attesa dell'individuazione di "aree dedicate dove consentire anche la corsa senza mascherina".

"Sindaci facciano rispettare l'ordinanza, alcuni se ne infischiano"

"I sindaci hanno il potere e il dovere di far rispettare l'ordinanza della Regione Campania che impone l'obbligo delle mascherine - ha sottolineato De Luca -. Vale per le forze dell'ordine ma anche per i sindaci, che io ringrazio. Tantissimi di loro hanno collaborato e segnalato situazioni di emergenza, altri se ne infischiano e non è possibile. Quindi organizziamo i servizi di pattugliamento della polizie municipali: noi interverremo con le forze dell'ordine".

"Rischio troppo grande, probabile rinvio di scadenze per Capri, Ischia e Procida"

"Il rapporto Nord-Sud non c'entra niente - ha affermato De Luca -. Stiamo ragionando in maniera laica su come evitare che nostri concittadini che vengono da altre parti d'Italia possano alimentare focolai di contagio in una regione delicatissima come la nostra, in cui abbiamo fatto un miracolo. Se c'è una Regione che ha avuto sempre una linea di unità e solidarietà nazionale è proprio la Campania". Per il presidente della Regione le "divisioni sono idiozie, scemenze. Corriamo il rischio serio e probabilmente il Governo non ha assunto una decisione ragionevole per quel che ci riguarda. Noi manterremo ferme le disposizioni che sono ancora vigenti: chi viene in Campania, non m'interessa da dove, deve segnalarlo all'ASL, deve andare in autoisolamento e proveremo ad avere dei controlli rapidi. Il rischio è troppo grande. Prenderemo delle decisioni di rinvio di queste scadenze per Capri, Ischia e Procida, che sono dei luoghi particolari. Dobbiamo avere la possibilità di fare controlli preventivi. È un atto di responsabilità e tutela di questi gioielli turistici che noi abbiamo. Come tutti i gioielli sono delicati e vanno curati, non possiamo permetterci immissioni di massa non controllate".