L’arte non si ferma davanti all’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In questi giorni di isolamento, sugli account Facebook e Instagram della Metropolitana di Napoli verranno infatti pubblicati dei video in timelapse che mostrano e raccontano le stazioni dell’arte della Linea 1. Brevi filmati, che descrivono l’architettura di ogni fermata, le opere e i reperti in esse contenute, che ripercorrono oltre 2.500 anni di storia della città. Un modo originale per mettere in mostra più di cento opere d’arte contemporanea, da Sol Lewitt a Pistoletto, da Merz a Perini e Kounnellis, e i lavori dei più grandi architetti del mondo, come Gae Aulenti, Fuksas, Perrault, Alvaro Siza, Tusquets Busquets, Tagliabue, Mario Botta e Karim Rashid.

"Presto ricominceremo di nuovo a viaggiare nella bellezza delle stazioni dell’arte”, il commento di Ennio Cascetta, presidente Metropolitana di Napoli Spa.

Un frame del video (Instagram)

Online i video delle stazioni Toledo e Università

Le prime due clip pubblicate riguardano le fermate Toledo e Università. La prima, progettata dall'architetto Oscar Tusquets Blanca, si estende da via Diaz fino al cuore dei Quartieri Spagnoli, per più della metà al di sotto del livello del mare. "Ho lavorato con un unico obiettivo: scendere fino al mare per attraversare la città su un binario di acciaio", spiegò l’architetto.

La stazione Università, invece, è stata progettata dall'architetto Karim Rashid e riprende il concetto di nuova era digitale. Protagonista è la "Synapsis" una scultura astratta che riflette i nodi del cervello, il cui intento, come sottolineò Rashid, è quello di "dare alle persone che al mattino vanno a lavoro o all'università, che frequentano la metropolitana, cinque minuti di ispirazione".

Il prossimo video sarà dedicato alla Stazione Dante.