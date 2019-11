Napoli, tentato furto in casa del calciatore Allan: indagini in corso

Il centrocampista brasiliano del Napoli Allan ha subito ieri un tentativo di furto (I CALCIATORI VITTIME DI FURTI E RAPINE) nella sua abitazione a Pozzuoli. L'episodio è avvenuto poco prima delle 15, quando la famiglia non era in casa. Al rientro il calciatore e la moglie si sono accorti dell'effrazione e hanno chiamato il 112. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

L'episodio potrebbe essere legato al clima teso tra squadra e ultras

Allan, uno dei 'rivoltosi' del Napoli che si sono opposti al ritiro ordinato dalla società dopo l'1-1 con il Salisburgo in Champions League, non è stato convocato dal tecnico Ancelotti per la partita di stasera contro il Genoa. Il tentato furto potrebbe essere legato al clima teso causato dalla 'rivolta': nel mondo del tifo partenopeo in passato sono avvenuti episodi (furti, rapine, minacce) contro alcuni giocatori in concomitanza con momenti di tensione tra la squadra e gli ultrà.