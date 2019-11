Carlo Ancelotti oggi non sarà in panchina durante la partita del Napoli all'Olimpico contro la Roma. La Corte di Appello federale ha respinto il suo ricorso contro la squalifica comminata dal giudice sportivo per i fatti accaduti nel match pareggiato dai partenopei contro l'Atalanta (VIDEO) mercoledì scorso al San Paolo.

L'espulsione di Ancelotti

Durante la partita Napoli-Atalanta, valida per la decima giornata di Serie A, il tecnico azzurro era stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro Giacomelli in seguito alle accese proteste per il presunto rigore non fischiato ai danni di Fernando Llorente.