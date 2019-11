Il Napoli ha presentato un ricorso d'urgenza contro la squalifica di una giornata a Carlo Ancelotti, espulso nel corso della partita Napoli-Atalanta di mercoledì scorso, valida per la decima giornata di Serie A (VIDEO). Il tecnico azzurro era stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro Giacomelli in seguito alle accese proteste per il presunto rigore non fischiato ai danni di Fernando Llorente.

Le parole del direttore sportivo Giuntoli

Della squalifica di Ancelotti ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli: "Io e Ancelotti calmavamo i giocatori per finire la partita, non esiste dare un rosso a chi è così collaborativo. La spiegazione è stata: dovevo fare qualcosa perché c'era troppo casino", le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo Giuntoli, nel calcio italiano "c'è mancanza di personalità da parte degli arbitri". E ancora: "Non sappiamo più chi arbitra, se gli arbitri, il VAR, i guardalinee che non alzano mai la bandierina, neanche di fronte a fuorigioco evidenti, per non prendersi responsabilità. Noi vogliamo chiarezza, dobbiamo essere rispettati".

"Il popolo napoletano - ha sottolineato il direttore sportivo partenopeo - deve essere rispettato, così come la società per i bilanci a posto e la proposta tecnica di questi anni. Non possiamo vedere ogni partita falsata, non importa se a favore o sfavore. Noi non vogliamo aiuti, ma solo chiarezza".

Giuntoli ha commentato anche il rifiuto dell'arbitro di rivedere l'azione al VAR in prima persona come gli chiedevano i giocatori e lo staff del Napoli: "Non so perché non l'abbia rivista - ha detto - è quello che gli abbiamo chiesto. In 5 anni non è mai successo, quindi ci sarà un motivo. Mi rifaccio alle parole di Gasperini che dice che dal vivo era rigore, tu fischialo e poi lo rivedi. Il difensore dell'Atalanta si scaglia contro Llorente che si è difeso, altrimenti sarebbe stato investito sulla faccia. Il rigore è netto, dal fotogramma sembra fallo ma perché non c'è prospettiva. Al VAR ci deve essere chi ha giocato al calcio che capisce le dinamiche".

Fonseca: "Spero che contro il Napoli non si parli dell'arbitro"

Il prossimo avversario del Napoli sarà la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso, in conferenza stampa, è tornato sugli strascichi polemici del post Napoli-Atalanta: "Ancelotti è un grande allenatore, un uomo serio e onesto, lo rispetto. Spero di vederlo in panchina". In vista dell'importante sfida in chiave Champions, il portoghese si è augurato che "a fine partita non si parli dell'arbitro".

Data ultima modifica 01 novembre 2019 ore 14:18