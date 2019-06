Bimba morta nel Salernitano: funerali officiati dal vescovo

Sono stati celebrati questa mattina, martedì 25 giugno, nella cappella del cimitero di Pagani (Salerno), i funerali della bambina di otto mesi deceduta nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno all'ospedale di Nocera Inferiore. A officiare le esequie è stato il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, che ha invitato tutti i presenti a chiedere perdono alla vittima.

"Invito al silenzio"

"Come vescovo invito al silenzio, che non è omertà, non è paura", ha sottolineato monsignor Giudice rivolgendosi ai fedeli e ai familiari che hanno partecipato al rito funebre. "Chiediamo perdono a questa piccola – dice il vescovo - perché forse siamo stati distratti, forse non siamo stati attenti, forse c'è mancato lo sguardo per comprendere la realtà. Ti chiediamo perdono, piccola. Insegnaci tu a riscoprire il valore della vita, della convivenza". Ai presenti, inoltre, l'arcivescovo ha rivolto l'invito a deporre "le armi dal cuore" e a fare in modo che "questo momento non sia emotivo".

Presente anche la mamma

Alla funzione, officiata in forma strettamente privata, c'erano anche i sindaci di Sant'Egidio del Monte Albino, dove risiede la famiglia, e di Pagani, Nunzio Carpentieri e Alberico Gambino. Era presente anche la mamma della bimba, indagata insieme al padre per la morte della figlia. L'uomo da domenica sera è in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Domani è in programma l'udienza di convalida.