Sparatoria Napoli, in una intercettazione il nome del sicario Del Re

Salvatore Nurcaro, ritenuto il vero obiettivo dell’agguato in cui è rimasta ferita la piccola Noemi in piazza Nazionale a Napoli, lo scorso 3 maggio, indica il nome di chi ha cercato di ucciderlo in una intercettazione captata dagli inquirenti mentre il 31enne era in ospedale, ricoverato in gravi condizioni dopo la sparatoria. Si tratterebbe di Armando Del Re, arrestato lo scorso 10 maggio insieme al fratello Antonio, 18 anni, che lo avrebbe aiutato a fuggire. L'intercettazione è stata consegnata al Tribunale del Riesame di Napoli che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione presentata dai legali dei due fratelli. Sparatoria Napoli, custodia cautelare in carcere per presunto killer