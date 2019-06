Noemi è tornata a casa, il nonno: “Adesso sta meglio, è allegra”

"Adesso Noemi sta molto meglio, sta benissimo”. A dirlo, in esclusiva ai microfoni di Sky TG24, è il nonno (IL VIDEO) della bambina di quattro anni, rimasta ferita in un agguato a Napoli il 3 maggio scorso. La piccola ieri è stata dimessa dal Santobono, dove era ricoverata dal giorno della tragedia. “Da quando è uscita dall’ospedale è allegra. Quando è uscita guardava il cielo e la gente come se fosse rinata, è stata una sensazione bellissima” ha detto ancora l’uomo.

Il nonno: "Mia moglie non vuole stare mai sola"

La vicenda ha provato l’intera famiglia. "Mia moglie di salute sta bene ma psicologicamente no. Non vuole stare mai da sola, non vuole camminare, deve sempre fare tutto con me", ha raccontato ancora, parlando della nonna di Noemi, che il giorno dell’agguato era con la bambina ed era rimasta lievemente ferita. "Nei primi 20 giorni, un mese io sono stato proprio forte ora, invece, sono anche io psicologicamente a terra", ha concluso.

La nonna: "Vogliamo giustizia"

"Questo incubo ha sconvolto le nostre vite", ha detto a Sky TG24 la nonna di Noemi (IL VIDEO), che ha chiesto giustizia per la nipote perché "non doveva subire tutto quello che ha subito". "Non si può accettare una cosa del genere", ha aggiunto ancora.