Napoli, formiche all’ospedale San Giovanni Bosco: sospesi 2 infermieri

Due infermieri dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono stati sospesi per un mese e due sindacalisti per 10 giorni. A decidere le sanzioni è stata l'Asl Napoli 1 per un episodio che risale a gennaio, non il primo, in cui delle formiche furono trovate nell'ospedale partenopeo. Nel dispositivo di sospensione la condotta degli infermieri viene motivata con "una condotta collettiva preordinata a futili dimostrazioni in una situazione in cui l'unico soggetto da tutelare era l'ammalato il quale è stato chiaramente trascurato, seppur per un tempo contenuto, in una situazione di disagio e lesiva della sua dignità personale".

I casi di formiche segnalati

Il primo caso risale a novembre dell'anno scorso quando una donna, poi deceduta, fu filmata mentre giaceva su un letto sommerso dalle formiche, mentre era ricoverata nel reparto di medicina generale. Lo scorso gennaio sono arrivate altre due segnalazioni: nel primo caso, a inizio mese, i familiari di un paziente, ricoverato in rianimazione, hanno notato una formica sul volto dell’uomo; nell'altro gli insetti sono stati trovati nel reparto di rianimazione.